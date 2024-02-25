Köse’nin cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra merkez Ovasaray Köyü'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti il başkanları, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odalarının başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.