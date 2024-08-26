Çorum'un Osmancık ilçesinde çift şeritten tek şeride düşen yolda sürücülerin dikkatsizliği kazaya sebep oldu. İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmancık ilçesi Ömer Derindere Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol yapım çalışmaları nedeni ile tek şeride düşen karayolunda Samsun istikametinde seyir halinde olan 06 BG 5656 plakalı otomobil ile 34 CAZ 374 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör: İHA AJANS