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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklık değişikliği ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevreleri dışındaki kesimlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklığının 5 ila 10 derece dolayında azalması beklenmektedir. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.