Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bölgede hava sıcaklıklarının hissedilir derece artacağı açıklandı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde halen mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından (24 Haziran 2025 Salı günü) itibaren artarak, mevsim normallerinin 3 - 6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bazı il merkezlerinde 24-29 Haziran tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları da açıklanırken, Samsun ve Sinop’ta 31, Ordu’da 28, Kastamonu’da 33, Çorum’da 34. Amasya’da 36 ve Tokat’ta ise 35 derece ile en yüksek sıcaklığın görüleceği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları ve orman yangını tehlikesi hususunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Editör: Haber Merkezi