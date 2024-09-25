MediaMarkt'ın açıkladığı verilere göre toz torbalı süpürgeler artık daha az tercih edilirken, dikey ve akıllı robot süpürgeler ev temizliğinde birinci tercih haline geliyor. Dikey süpürgeler, satışlarda yüzde 33'lük artış gösterirken, robot süpürgeler toplam satışın yüzde 30'unu oluşturuyor.

Akıllı ev aletlerinin evlere girmeye başlamasıyla birlikte, tüketicilerin ev temizliği alışkanlıkları ve elektrikli süpürge tercihleri de dönüşmeye devam ediyor. MediaMarkt'ın açıkladığı verilere göre, toz torbalı süpürgelere olan talep azalırken, dikey ve robot süpürge modellerine olan talep hızlı bir yükseliş gösteriyor. Adet bazında toplam satışın yalnızca yüzde 6'sını oluşturan toz torbalı süpürgeler, daha çok yetkili bayiler gibi geleneksel satış kanalları ve beyaz eşya kampanyaları üzerinden satılıyor.

Toz torbalı süpürgelerle kıyaslandığında; kablosuz kullanım kolaylığı, hafiflik ve taşınabilirlik, yerden tasarruf, koltuk ve arabalarda ve daha küçük alanlarda çok yönlü kullanım ve kullanımda ergonomi gibi avantajlar sunan dikey süpürgeler, son yıllarda tüketiciler nezdinde hızla popülerleşti. Pazarın en hızlı büyüyen segmenti olan dikey süpürgeler, adet bazında toplam satışlarda yüzde 25'lik bir paya ulaştı. Tüketicilerin evlerinde en fazla tercih ettikleri süpürge modeli ise dikey şarjlı süpürgeler. Kablosuz ve şarjlı bu cihazlar, kullanıcıların hafta sonu derin temizlik ihtiyaçlarını karşılamada birincil tercihleri arasında yer alıyor. Yapılan araştırmaya göre bu yıl, 2023 yılına kıyasla dikey süpürge satışları adette yüzde 33'lük bir büyüme kaydetti.

Dikey süpürgelerin yanında robot süpürgeler de evlerde hızla yerini aldı. Toplam elektrikli süpürge satışlarının yaklaşık yüzde 30'unu akıllı robot süpürgeler oluşturuyor. Robot süpürgelerin adet bazındaki payı ise yüzde 17. Özellikle günlük temizlik rutininde, evcil hayvan sahiplerinin tercihi haline gelen robot süpürgelerin satışlarında, geçen yıla göre adet bazında yüzde 5'lik bir artış gözlemlendi. Tüketiciler, robot süpürge satın alırken kaydedilebilir harita, MOP özelliği, toz istasyonu, çekim gücü ve uygulama kullanım kolaylığı gibi özelliklere büyük önem veriyor. Akıllı haritalama ve uygulama üzerinden kontrol gibi ileri teknoloji özellikleriyle robot süpürgeler günlük temizliğin vazgeçilmez yardımcıları haline geldi.

Editör: İHA AJANS