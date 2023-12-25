STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş ***, Muhammet Ali Doğan ***, Mehmet Şengül ***

4.HAKEM: Berkan Çetin

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H. Hüseyin ***, Kerem ***, Erkan ***, Ologo ***, Toure ***, Ferhat ***, Ahmet İlhan *** (Dk. 87 Geraldo), Atakan Akkaynak ** (Dk. 67 Atakan Cangöz *), Ahmet Sağat ** (Dk. 74 Thomas *), Nalepa ** (Dk 87 Murat), Ozan ** (Dk. 74 Eren **)

YEDEKLER: Ali, Gökhan, Suat, Adem, Süleyman.

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta

BOLUSPOR: Çağlar Şahin *, Posmac **, Oğuz Kağan * (Dk. 89 Harun), Kubilay **, Adel Bettaieb **, Oulare * (Dk. 49 Mustafa *), Onur *, Ngandu ** (Dk.89 Erdem), Furkan *, Batuhan **, Diarrassouba **

YEDEKLER: Bartu, Arda, Erdem, Kerem, Tolunay, Ercan, Harun, Bahoz

TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşukavak

GOLLER: Dk. 46 Ahmet İlhan, Dk. 83 Eren

SARI KARTLAR: Oulare (Boluspor)

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 17.hafta maçında konuk ettiği Boluspor’u 1-0 yenerek sezonun ilk yarısını play-off potasında tamamladı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Çorumlu sporseverlerin beklenilen ilgiyi göstermediği maçı bin civarında Çorum FK taraftarı, 20 kadar da Boluspor taraftarı izledi.

İlk 20 dakikada oyunu kontrol eden taraf Boluspor oldu. İlerleyen dakikalarda Ahlatcı Çorum FK dengeyi kursa da gol olmayınca devre başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına Çorum temsilcisi golle başladı. 46.dakikada, savunmadan Ologo’nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Ahmet İlhan, iyi bir kontrolün ardından buluştuğu topla ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla filelere gönderdi.

İlerleyen dakikalarda Çorum FK’nın ani ataklarla farkı artırma, yine oyunu kontrol eden Boluspor’un ise beraberlik çabaları vardı.

83.dakikada gelişen Çorum FK atağında, Thomas’ın pasında topla buluşan Eren, soldan ceza sahasına girdi, çapraz pozisyonda yerden vuruşunu yaparak farkı ikiye çıkarttı.

Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Ahlatcı Çorum FK puanını 27’ye yükseltti ve sezonun ilk yarısını play-off potasının içerisinde kapattı. Boluspor ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 18: Boluspor etkili geldi. Posmac’ın savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Diarrassouba, soldan ceza sahasına girdi, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 26: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Kerem ortaladı, penaltı noktası civarında kafaya çıkan Ahmet Sağat etkili bir vuruş yapamadı.

DAKİKA 28: Çorum temsilcisi etkili geldi. Savunmadan Ologo’nun pasında topla buluşan Nalepa, ceza yayının sağından, yerden vurdu, kaleye giden top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

DAKİKA 46: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Savunmadan Ologo’nun uzun pasında ceza yayında topla buluşan Ahmet İlhan, ceza sahasına girdi, penaltı noktasının sağından sert vurdu: 1-0.

DAKİKA 56: GOL İPTAL! Sağdan gelişen Boluspor atağında, Mustafa çizgiye inip ortaladı, Bettaieb penaltı noktasının sağından gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinde, Mustafa’nın gol öncesi Erkan’la mücadelesinde topu elle önüne aldığını tespit eden hakem Ayberk Demirbaş golü iptal etti.

DAKİKA 83: GOL! Fark ikiye çıktı. Rakip yarı sahanın ortalarında Nalepa ile verkaç yapan Thomas, soldan kaçan Eren’in önüne güzel bir pas attı, topla birlikte ceza sahasına giren Eren, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

DAKİKA 90+4: Boluspor’un kazandığı serbest vuruşta Batuhan kaleyi düşündü, sert şutunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.