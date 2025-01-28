Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde bu hafta sonu, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Mai ve Siyah” isimli oyun sergilenecek.

Halit Ziya Uşaklıgil’in ünlü romanından Ceren Olpak’ın uyarladığı, Ece Okay’ın yönettiği oyun, 31 Ocak Cuma günü saat 20.00’de, 1 Şubat Cumartesi günü de saat 14.00 ve 20.00’de perde açacak.

Mai ve Siyah’ta Serdar Seçkin, Serkan Çetinkaya, Akif Oktay, Kerim Çağrı Zora, Emre Yaşa, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Orhan Ergün, Nergiz Acar, Baran Balkanlar, Nilay Çalamak, Efecan Baştürk, Zeynep Yılmaz, Nazlı Ceren Argon, Cansu Yılmaz, Deniz Orakçı Yavuz, Diyar Gönülalçak, İpek Abama, Ferhun Yılmaz, Fatih Kasap ve Başak Cemre Gürbüz rol alıyor.