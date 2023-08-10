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Seçim çalışmaları kapsamında 27 Nisan 2023 tarihinde Çorum Emekliler Derneği’ni ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili adayı Yusuf Ahlatcı’nın, konutların 1 Temmuz 2023’ten itibaren teslim edileceğini söylediğini kaydeden Şahin, milletvekili seçilen Ahlatcı’nın 5 Temmuz 2023’te Bakan Özhaseki ile görüşmesinde, Özhaseki’nin ilgili projenin halen %85 aşamasında olduğunu söylediğini ve “konutların kış aylarına kalmadan teslim edilsin” talimatı verdiğini kamuoyuyla paylaştığını belirterek, “Çorum emeklileri, bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini ve ilgililerden somut, gerçek bir cevap verilmesini istemektedir” ifadelerini kullandı.

Şahin, verdiği soru önergesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

“Hak sahibi emeklilere söz konusu konutların inşaatı bitirilerek anahtar teslimi hangi tarihte gerçekleşecektir? Bu konutların geç teslimi nedeni ile hak sahibi emeklilerin uğradığı zararların tazmini için herhangi bir işlem yapılacak mıdır?”