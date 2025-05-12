Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, son dönemde artan yağışların tahıllarda hastalık riskini artırdığına dikkat çekerek, çiftçileri özellikle pas ve septorya hastalıklarına karşı tedbir almaya çağırdı.

Özdemir, yaptığı açıklamada septorya hastalığının ilk olarak alt yapraklarda küçük ve düzensiz kızıl-kahverengi lekeler şeklinde başladığını belirterek, “Önlem alınmazsa lekeler büyüyerek tüm yaprağı kaplar. Bu durum, özellikle buğday başta olmak üzere arpa, tritikale ve çavdar gibi diğer tahıllarda da verim kaybına neden olabilir” dedi.

Kültürel mücadele yöntemlerinin önemine işaret eden Özdemir, “Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli, geç ekim yapılmalı, sık ekimden kaçınılmalı ve azotlu gübrelerin aşırı kullanımından uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hastalıkla kimyasal mücadelede yeşil aksam ilaçlamasının gerektiğini kaydeden Özdemir, hastalığın yaygınlığına göre ikinci ilaçlamanın da gerekebileceğini belirtti.

Pas hastalıkları konusunda da bilgi veren Özdemir, Türkiye’de yaygın olarak sarı pas, kahverengi pas ve kara pas hastalığının görüldüğünü bildirdi. Özellikle ilkbahar aylarında sıcaklık ve nemin artmasıyla birlikte bu hastalıkların daha sık görüldüğünü kaydeden Özdemir, pas hastalıklarının tanı ve mücadele yöntemlerini şöyle özetledi:

“Sarı pas, yaprakların üst yüzeyinde portakal veya limon renginde püstüller oluşturur. Kahverengi pas ise yapraklarda portakal sarısı veya yanık kahverengi noktacıklarla kendini gösterir. Kara pas ise en geç ortaya çıkan ancak en yıkıcı etkiyi yaratabilen pas türüdür. Tüm bu hastalıklara karşı sık ekimden kaçınmak, yabancı ot mücadelesi yapmak ve azotlu gübreyi kontrollü kullanmak gerekir.”

Özdemir, hastalıkların etkili olduğu bölgelerde çiftçilerin tarla kontrollerini sıklaştırmaları ve gerekirse ziraat mühendislerinden destek almaları gerektiğini bildirdi.

Editör: HABER MERKEZİ