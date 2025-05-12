“Robotlar sahneye çıkıyor, teknolojinin kodları Çorum’da yazılıyor!” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, geleceğin teknoloji liderleri hünerlerini sergileyecek. Yarışma; bilim, teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getirerek öğrencilere hem öğrenme hem de üretme fırsatı sunacak.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan RoboFest’e 16 okuldan 110 öğrenci, 21 danışman öğretmen gözetiminde 62 takım ve 44 robotla katılım sağlayacak. Öğrenciler; 4 farklı kategoride tasarladıkları robotlarıyla jüri önünde yarışacak.

Etkinlik, sabah saat 09.30’da başlayacak ve gün boyunca sürecek. Katılımcılar 17.00’ye kadar devam edecek yarışmalarda robot teknolojisi, algoritma bilgisi ve takım çalışmasını sergileme fırsatı bulacak.

Editör: SELDA FINDIK