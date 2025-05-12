CHP önceki dönem Çorum Milletvekili aday adaylarından Prof. Dr. Habib Akdoğan, Cumhuriyet Gazetesi’nin 101. kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı.

Kutlama etkinliği, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaş Eş tarafından davet edilen Prof. Dr. Akdoğan, akademi ve siyaset dünyasının önemli isimleri ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Akdoğan etkinlikte; 22. Dönem CHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Oğuz Oyan, Cumhuriyetimizin kurucularından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu 26. Dönem Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Eğitimci ve CHP eski Ankara İl Başkan Yardımcısı Tane Özek, CHP eski Genel Sekreteri Nafi Atuf Kansu’nun torunu, hekim, şair, yazar Ceyhun Atuf Kansu’nun oğlu gazeteci – yazar Işık Kansu ve Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ile bir araya geldi.

Atatürk’ün desteği ile Yunus Nadi tarafından 7 Mayıs1924 tarihinde kurulan Cumhuriyet Gazetesi101yıldır çizgisi ile okurlarını aydınlatmaya devam ediyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR