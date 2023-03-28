14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin olarak, Çorum Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk'un aday adaylığı için istifasıyla boşalan il başkanlığına İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hüsamettin Öztürk atandı.

Öztürk Genel Başkan Ali Babacan ile biraraya gelerek görevi devraldı.

İSMAİL HÜSAMETTİN ÖZTÜRK KİMDİR?

1979 yılında Çorum ili Osmancık İlçesinde dünyaya gelen İsmail Hüsamettin Öztürk, İlköğretimini Mecitözü ilçesinde tamamladıktan sonra Çorum il merkezinde Eti ortaokulu ve Fatih lisesinden sonra Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

2001 yılında Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Orman Mühendislik faaliyetlerine başlayan Öztürk, 2007 yılında Öztürk Orman Mühendislik Tic.ve San. Ltd.Şti. firmasını kurdu. 2018 yılından beride Serbest Yeminli Meslek Mensubu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Evli, 1 kız 1 erkek çocuk babası olan Öztürk, 2022 yılına kadar 14 yıl Orman Mühendisler Odası Çorum İl temsilciliği görevini yaptı.

(Aliye ÖNCEL)

