Garanti BBVA, Haziran ayının getirdiği yeni avantajlar kapsamında emeklilere özel bir kampanya duyurdu. Banka, ay sonuna dek emeklilere 15.000 TL'ye kadar ödeme imkanı tanıyor.

Garanti Bankası, emekli müşterilerine yönelik promosyon miktarlarını artırarak desteklerini bir kez daha gösterdi. Banka, 1 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni promosyon kampanyasını açıkladı. Emeklilerin bankacılık işlemlerinde ek avantajlar elde edebilecekleri bu kampanya, Garanti BBVA'nın sektördeki yenilikçi yaklaşımını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi yansıtıyor. Detaylı bilgi ve kampanya koşulları bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor.

GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİYE DESTEK

Finans sektöründe rekabetin artmasıyla birlikte Garanti BBVA, emekli müşterilerine yönelik Haziran ayı promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli aylıklarını üç yıl süresince Garanti BBVA aracılığıyla almayı taahhüt eden müşterilere, maaş aralıklarına göre değişen cazip promosyon ödemeleri sunuyor.

Açıklamaya göre, 10.000 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlar için 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için ise 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Garanti Bankası, emekli müşterilerine yönelik yeni promosyon ödemeleri sunarak destek olmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği kriterlere uygun olarak hesaplanan bu ödemeler için belirlenen tarih aralıklarında banka şubelerinden veya Garanti BBVA'nın resmi web sitesinden başvuru yapılabilecek.

Garanti Bankası, emeklilik planlaması yapan müşterilerine yönelik yeni bir finansal çözüm sunduğunu duyurdu. Emekli olmayı bekleyen ancak prim borcu bulunan vatandaşlar için EYT Prim Borcu Kredisi hizmetini başlattı. Bu kredi ile avantajlı faiz oranlarından yararlanarak, emeklilik sürecini hızlandırmak mümkün. Ayrıca, Garanti BBVA'nın emekli müşterileri, bankanın mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirecekleri EFT/FAST ve havale işlemlerini hafta içi saat 16.00'ya kadar ücretsiz yapabilecekler. Banka, bu uygulamanın 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olduğunu ve resmi tatiller ile hafta sonlarını kapsamadığını belirtti.