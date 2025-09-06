Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi, “Norm fazlası re’sen atamalar ve alan dışı görevlendirmelerin durdurulması” talebiyle Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenledi.

Şube Başkanı Tuba Demirel, yaptığı açıklamada, “Norm fazlası bahanesiyle yapılan re’sen atamalar, öğretmenlerimizin mesleki ve insani haklarını yok sayan açık bir sürgün politikasıdır” dedi.

Demirel, norm güncellemelerinin yapılmaması ve okul idarecilerinin inisiyatifiyle ders saatlerinin azaltılması sonucu yüzlerce öğretmenin mağdur edildiğini belirtti.

Atamalarda hukuksuz uygulamalara imza atıldığını ifade eden Demirel, şu örnekleri paylaştı:

“Seydikemer’den Bodrum’a yapılan re’sen atama 266 km. Hamile bir öğretmen arkadaşımız sürgün edilmiştir. Yine Isparta’da 179 km’lik atamada öğretmenimizin üç vasıta değiştirmesi ve belli bir mesafeyi yürümesi istenmiştir. Bu uygulamalar aile bütünlüğünü yok ediyor.”

ÖMK’nın ilgili maddelerine aykırı şekilde kadrolu öğretmenlerin re’sen atandığını söyleyen Demirel, Danıştay kararlarını hatırlatarak geçmişte iptal edilen benzer uygulamaları örnek gösterdi.

Alan dışı görevlendirmelerin de büyük sorun yarattığını vurgulayan Demirel, “Lise İngilizce öğretmeni özel eğitim anaokuluna, lise tarih öğretmeni ilkokul özel eğitim sınıfına gönderildi. Bu, hem öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeliyor hem de eğitimin niteliğini düşürüyor” dedi.

Eğitim-İş olarak hukuki süreç başlattıklarını duyuran Demirel, “MEB’in plansızlığının ve beceriksizliğinin bedelini öğretmenler ödeyemez! Hukuksuz süreç derhal sonlandırılmalı, mağduriyetler giderilmelidir. Dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi