Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu 9.hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Çorum Belediyesi Spor Kulübü geçtiğimiz hafta Samsun deplasmanında ilk yarıyı önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda rakibini durduramayarak maçı kaybetmişti. Kırmızı-Siyahlı ekip yarın Trabzon'da oynanacak karşılaşmayı kazanarak Samsun deplasmanında alınan yenilgiyi telafi etmek istiyor. Bu kritik karşılaşma Pazar günü Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 15.00'de başlayacak.

Editör: RIFAT KARA