Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu 3.hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Erzincan İliç Doğaspor'un konuğu oldu. Erzincan Yaşar Ersan Spor Salonu’nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın ilk periyodunu 5 sayı farkla kazanan Çorum Belediyespor, ikinci periyotta da üstün bir oyun ortaya koyarak bu periyodu da 15-11, ilk yarıyı 32-23 önde kapattı. İkinci yarıda ev sahibi İliç Doğaspor zaman zaman öne geçmesine rağmen konuk Çorum Belediyespor son bölümde üst üste sayılara bularak bu periyodu da 19-18 kazanmasını bildi. Son periyotta moral olarak çöken rakibi karşısında adeta şov yapan Çorum temsilcisi periyodu 24-14 maçı 72-55 kazandı.

Bu sonucun ardından ikinci maçından galibiyetle ayrılan Çorum Belediyesi Spor Kulübü puanını 3'e çıkardı.

SALON: Yaşar Ersan.

HAKEMLER: S.Koçak, A.Civerek.

ERZİNCAN İLİÇ DOĞASPOR: M.Emin, Yusuf, Caner, Mert, Alaattin, Ufuk, Ahmet Emre, Ahmet Taha, Erdem.

ÇORUM BELEDİYESPOR: Osman, Emre, Serhan, Burak, Muzaffer, Hasan, Abdullah, A.Yusuf, Efkan, M.Reşit, Turgut, Yiğit Erdem.

PERİYOTLAR: 12-17, 11-15, 18-19, 14-21