Çorum merkeze bağlı Mislerovacığı Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı görevini yürüten Kenan Uğurcan, uzun süredir dernek başkanı olarak hizmet ettiği köyüne, şimdi de “muhtar” olarak daha resmi çerçevede yardımcı olmak için yola çıktı.

Köyde geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyen Kenan Uğurcan, dostlarıyla birlikte adaylığını kamuoyuna duyurarak, farklı bir kulvarda hizmet yarışına başladı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri, özellikle muhtar adaylarının ciddi anlamda yarışına zemin hazırladı.

“BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ”

3 dönemdir dernek başkanı olduğunun altını çizen Kenan Uğurcan, “Bu dönem içinde köyümüz ve köylülerimiz için elimizden geldiği kadar birleştirici, yapıcı, kimseyi ayırt etmeden, elimden geldiği kadar erinmeden, üşenmeden, büyük - küçük ayrımı yapmadan herkesin iyi gününde, kötü gününde yanında oldum. Şimdi ise köyüme daha fazla faydalı olmak, hizmet akışını hızlandırmak, köy halkımızda kamu kurumları, bürokrasi, siyaset kurumu arasında köprü vazifesi üstenerek Mislerovacığı’nın büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına, sorunlarının çözülmesine katkıda bulunmak için yola çıktım. Tüm köy halkımızın desteğini bekliyorum” dedi.

Muhtar Adayı Uğurcan, birlik, beraberlik içerisinde, omuz omuza, gönül gönüle hareket ederek Mislerovacığı’na hak ettiği hizmetleri getireceklerini vurguladı.