Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Minik ve Küçükler En iyi 16'lar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 24-26 Mart tarihleri arasında Bursa'da yapıldı. Minikler ve küçükler (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride yapılan müsabakalara 32 erkek, 32 kız olmak üzere toplam 64 sporcu katılım sağladı. Çorum'u minik kızlar kategorisinde temsil eden Gençlik Spor Kulübü sporcularından Derin Mülazım toplamda 27 puan toplayarak Türkiye üçüncüsü olurken, yine bu kategoride mücadele eden Çorum Arena Gençlik ve Spor Kulübü'nden Burcu Asel Tuncer 18 puanla Türkiye onbeşincisi oldu.

Minik kızlarda birincilik kürsüsüne Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Zeynep Duran, minik erkeklerde İstanbul DSİ'den Akif Emre Bucak, küçük erkeklerde Çukurova Üniversitesi SK'dan Görkem Öçal ve küçük kızlarda ise Kayseri Kocasinan Belediyespor'dan Ayten Ceren Kahraman çıktı.

Editör: RIFAT KARA