Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Murat Ç.(31) idari 19 ACB 802 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Akkent Mahallesi Akkent 2. Cadde TOKİ Konutları alt tarafında bulunan dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı halde bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dereye yuvarlanan otomobil vinç yardımı ile çıkarılarak çekiciye yüklendi.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK