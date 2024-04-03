Başkan Hamit Dereli, Kargı halkına göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederek, “Emanetiniz emin ellerde bundan şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

Kargı Belediye Başkanı olarak seçilen Dereli ilk açıklamasını yaptı. Kargı'nın yapılan yerel seçimlerde tarih yazdığını belirten Dereli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Değerli hemşerilerim, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde gösterdiğiniz teveccüh ile Kargı tarih yazdı. Ben ve ekibim bu güvene layık olmaya çalışacağız. Bu uzun seçim maratonunda önce ailem ve yol arkadaşlarım olmak üzere tüm Kargılı hemşerilerime teşekkür ediyorum.

Bu süreçte özellikle gençlerimizin katkısı inanılmaz, o bitmek tükenmek bilmez enerjileri ile bizim gerçek gücümüz oldular, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün (3 Nisan 2024 Çarşamba günü) mazbatamızı alır almaz hemen göreve başlıyoruz, hayallerimiz çok, zamanımız az. Emanetiniz emin ellerde bundan şüpheniz olmasın, birlikte başaracağız”

Editör: Haber Merkezi