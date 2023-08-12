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Çorum Belediyesi ekipleri, çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla derelerde temizlik çalışması başlatıldı. Gülabibey Mahallesi’ndeki Kapaklı Deresi’nde çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla hummalı bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

TÜM DERELER TEMİZLENECEK

Başkan Aşgın “Kapaklı deresinin temizliğiyle ilgili sürekli talepler vardı. Yeni aldığımız klemşel kepçe ile temizlik çalışmalarını başlattık. Kapaklı Deresi’nden sonra diğer derelerde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buralar hem insan sağlığı bakımından sıkıntılı, hem sinek üretimi bakımından problemli yerler. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar belirli bir program dâhilinde devam edecek.

Bütün güzellikleriyle şehrimizi ihya ediyoruz, inşa ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızla beraber aşkla çalışarak dere temizliklerini inşallah kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız.” dedi.