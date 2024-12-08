Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Manisa FK karşısında alınan 1-0’lık galibiyet sonrası yaptığı paylaşımda, girilen gol pozisyonlarının değerlendirilmesi halinde üst sıralara tırmanışlarının devam edeceğini ifade etti.

Dere, maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahlatcı Çorum FK’mız, zorlu Manisa deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılarak beklediğimiz 3 puanı hanemize yazdırdı.

Net pozisyonlar yakalayıp değerlendiremediğimiz, farklı kazanmamız gereken bu maçtan aldığımız 3 puan dışında oyuna daha iyi konsantre olup, yakaladığımız pozisyonları değerlendirdiğimiz takdirde üst sıralara tırmanışımızın devam edeceği dersini de çıkartmış olduk.

Takımımızı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi tebrik ediyor, şanlı Çorum FK taraftarımıza kenetlenme çağrımı yineliyorum. Çorum FK hepimize emanet” ifadelerini kullandı.