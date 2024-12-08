Uluslararası Karate Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan WKF Karate Youth League müsabakaları 4-8 Aralık tarihleri arasında İtalya’da yapıldı. 85 ülkeden 4200 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum’u ve Türkiye’yi Çorum Belediyespor Kulübü’nden Kayra Yağlı, Kerem Tuğra Yağlı ve Kayra Nejan Demirci temsil etti. Çorumlu karateci Kayra Yağlı kategorisinde 96 sporcuyu geride bırakarak Dünya beşincisi olmayı başardı.

Yağlı’nın bu önemli başarısının ardından Çorum Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kayra Yağlı’nın bu önemli başarısında büyük emeği bulunan antrenörü Samet Türe’yi de tebrik ediyor, ikilinin başarılarının devamını diliyoruz. Çorum Belediyesi Spor Kulübü olarak, sporcularımızın uluslararası arenada kazandığı bu tür derecelerle gurur duyuyoruz” denildi.