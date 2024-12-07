Zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını dile getiren Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta şunları söyledi: “Dört hafta 10 puan yaptıktan sonra geçen hafta içeride Erzurum müsabakayı kazanmak istediğimiz bir maçtı. Yukarıya tırmanma adına ama gerçekçi olmak gerekiyorsa da ligin çok dengeli geçmesi açısından makas aralığının çok kısa olması iki tane müsabaka kazandığın zaman içine girebildiğin ama Allah göstermesin iki tane müsabaka kaybettiğinde de aşağı doğru irtifa kaybettiğin bir ligdeyiz bu sene. O anlamda Erzurumspor müsabakası hem yukarıyı yakalama hem de aşağıdaki banttan biraz daha uzaklaşma adına bizim için önemliydi. İyi oyun. Çok iyi Mücadele girilen beş ya da altı tane net pozisyon. Ama sonunda istediğimiz skoru alamamıştık. Bunu telafi etmemiz gerekiyordu ki telafi edeceğimiz takım da hem genç oyuncularıyla yani gelecek vadeden bir üst ligi futbol hayatlarında yakalamak isteyen, hedefleri olan, hayalleri oyuncular artı tecrübeli oyuncular, yetenekli, tecrübeli oyuncular. Bir de orta yaş grubuyla üçlü bir harman olan bir takım. Sezon başından beri tabii ki artık 15. hafta oynadık. Takip ettiğimiz onlar da bizi takip ediyor ama çok canlı bir takım. Belli bir oyun prensipleri var. İçeride ve dışarıda bunu oynamaya çalışıyorlar evet çok canlı bir takıma karşı oynayacaktık. Çok ilginç bir müsabaka oynayabiliriz ve onlarla paylaşmıştık ama buna tepki vermemiz gerekiyordu. Hem üretmemiz gerekiyordu oyun anlamında hem de onların bu iştahlarına, canlılıklarına tepki vermemiz gerekiyordu. Tam da böyle bir müsabaka oynandı. Çok canlı bir takım. Çünkü içeride de dışarıda aynı şeyi gösterebiliyor. Ama bunun yanında da yaptığımız konuşmalarla oyuncularımızla hem birebirde hem teknik analizlerimizde hem de sahada uygulamalarımızda hem bireysel anlamda hata yapabilen hem de takım savunma salonunda bazen hata yapabilen takıma karşı oynuyorduk. O da ister istemez bazı oyuncuların dediğim gibi idealist olmaları, hayal güçleri bir üst ligde oynama bu ligde önce kendini gösterip bir üst ligde oynama çabalarının olması hedeflerinin olması zaten ikisi birbiriyle örtüşüyor. Yani bu onların kabahati değil. Kimsenin kabahati değil ama normalde sistematik bir şekilde genelde böyle olmuştur. O anlamda gerçekten çok farklı bir müsabaka geçti. Onların da çok ciddi pozisyonları var. Hele oyunun başında. Bizim de var ama sonra kırmızı karttan sonra ikinci yarı farklı bir oyun gelişti. Burada Hem skoru tutmamız gerekiyordu hem de girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Bunu yapamadık, uygulayamadık.”

Editör: İHA AJANS