Ziyarette, Sungurlu için kritik önem taşıyan dere ıslah çalışmaları ile arıtma ve isale hatları başta olmak üzere DSİ’nin ilçe genelinde yürüttüğü ve planladığı projeler ele alındı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Sungurlu’nun altyapı ihtiyaçları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu. İlçenin mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, nazik ev sahipliği ve verimli görüşmeler dolayısıyla DSİ Genel Müdürü Sn. Mehmet Akif Balta’ya teşekkür etti.

