Sungurlu Belediye Başkan Adayı Muhsin Dere, “Ramazan-ı Şerifin 18. teravihini Örnekevler Camii'nde eda ettik. Namazımızın ardından Örnekevler Mahallemizde, "Açık Hava Toplantısı" gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin yüksek teveccühü Açık Hava Toplantımızı bugün de mitinge çevirdi. Sungurlu'muzun zaferine 4 gün kala, sokaklara sığmadığımız; coşkumuzun, heyecanımızın hat safhada olduğu toplantımızda; emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, soğuk hava şartlarına rağmen bizleri yalnız bırakmayan tüm mahallelilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gelecek seçimler için değil; gelecek nesiller için, geliyoruz.” dedi.

Editör: Haber Merkezi