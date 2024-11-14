Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Sungurlu Belediyespor Başkanı Haşim Özsaray’ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerinden Zeki Öztekin, Deniz Zengin, Behzat Uyanıker, Ergülü Sepetci ve Yusuf Ocaklı’nın katılımı ile gerçekleşen toplantıda gençlerin geleceği ele alındı.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına spora teşvik etmek gerektiğini vurgu yapan Başkan Dere, bunun için Sungurlu Belediyespor yönetiminden sıkı bir çalışma programı istedi.

Sungurlu’da sporu şaha kaldırmak için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini de ifade eden Dere, toplantıya katılan üyelere teşekkür ederek tüm kulvarlarda mücadele eden Sungurlu Belediyespor’a ise başarılar diledi.