Teknik direktörlüğünü İsmail Temiz’in yaptığı Ampute Futbol Milli Takımı, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası’na Çorum’da hazırlanıyor. Ahlatcı Çorum FK’nın tesislerinde sıkı bir antrenman programı uygulayan millileri, dün Muhsin Dere ve Oğuzhan Yalçın ziyaret etti. Millilerin dünkü antrenman bitiminde teknik direktör İsmail Temiz ve futbolcularla bir araya gelen Muhsin Dere ve Oğuzhan Yalçın, başarı dileklerinde bulundular. Teknik direktör İsmail Temiz, Muhsin Dere’ye tüm futbolcuların imzaladığı milli takım forması hediye ettiler.

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, “Çorum’da bize bu güzel çalışma ortamını sağlayan Çorum Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ahlatcı’ya, Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı’ya, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a, Valimiz Zülkif Dağlı’ya, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Sayın Oğuzhan Yalçın’a ve Sungurlu Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere’ye, ayrıca bize Çorum’da misafirperverlik gösteren Çorum halkına teşekkür ediyorum” dedi.