Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 24.hafta maçında konuk ettiği Bodrum FK’yı Thomas ve Nalepa’nın penaltı golleriyle 2-1 yenerek 4 haftalık kötü gidişe “dur” derken, karşılaşmayı protokol tribününden izleyen Kulüp Onursal Başkanı ve aynı zamanda MHP Sungurlu Belediye Başkan adayı Muhsin Dere, play-off oynayacaklarını yineledi.

Her maçtan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Muhsin Dere, Bodrum FK galibiyetinin ardından yaptığı paylaşımda, “Sahamızda güçlü Bodrumspor’u 2-1 yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim, teknik heyet, futbolcularımız ve taraftarımızı tebrik ediyorum.

Bir daha söylüyorum; “Biz bu sezon play-off oynayacağız” ifadelerini kullandı.

GALİBİYET YAKIŞIYOR

Karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da maçtan sonra yaptığı paylaşımda, “Galibiyet şehrimizin takımına çok yakışıyor. Tebrikler şanlı şehrin şanlı takımı” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise sosyal medya hesabından “Şanlı takımımızın, Çorum FK’mızın yanındayız” paylaşımını yaptı.

TAHTASIZ KUTLADI

Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da Ahlatcı Çorum FK’nın galibiyetini kutladı. Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evimizde oynadığımız maçta Bodrumspor’u 2-1 yenen takımımız Çorum Futbol Kulübü’müzü tebrik ediyorum. Tüm futbolcularımıza ve teknik ekibe başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.