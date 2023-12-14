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31 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’den belediye başkan aday adayı olan Milli Savunma Bakanlığı önceki dönem Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ÇESOB ve esnaf odalarını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Dere, son olarak da esnafa kredi imkanı sunan Esnaf Kefalet kooperatiflerine ziyarette bulundu.



Dere bu kapsamda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci ile yönetimleriyle biraraya geldi.

Ziyaretlerde kooperatiflerin durumu hakkında bilgiler alan Muhsin Dere, düşüncelerini paylaştı. Çorum Belediye Başkanı seçilmesi halinde yapmayı planladığı projelerden de bahseden Dere, ilimizin en önemli problemlerinden olan nüfus göçünün önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Göçü önlemin yolunun insanlara geçim kaynağı yaratmak olduğunu belirten Muhsin Dere, “Hem Çorum’dan göçün önlenmesi, hem de gidenlerin geri dönmesi için insanlara istihdam yaratmak lazım. Bunun yolu da sanayileşmekten geçiyor. Çorum’u sanayi üssü yapabilecek projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Çorum’a ilçeleriyle birlikte farklı alanlarda yeni organize sanayileri mutlaka kazandırmalıyız. Çorum, göç veren değil, göç alan şehir olmalı. Bugüne kadar başta Ankara, İstanbul olmak üzere değişik kentlere göç etmiş Çorumlu hemşehrilerimizi geri döndürmeliyiz. Onlara, iş imkânları, yatırım fırsatları sunmalıyız” şeklinde konuştu.

Yönetim anlayışında istişareye büyük önem verdiğini ve başkan seçilmesi halinde de her konuyu mutlaka istişare edeceğini söyleyen Dere, liyakatli bir ekip kuracağını, işinin ehli insanlarla çalışacağını belirterek, “İnsanlara iş ve ekmek vermek noktasında ön tıkayan olmayacağız” dedi.

Canbek ve Çerikçi ile yönetimleri de nazik ziyareti için Muhsin Dere’ye teşekkür etti.