Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, Çorum FK’nın deplasmanda Afyonspor karşısında aldığı 2-1’lik yenilgi sonrası, kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çorum FK’nın kötü oynamadığını ancak bazen böyle şanssızlıklar olabileceğini kaydeden Muhsin Dere, takıma güvenini ifade ederken, “Bu takım şampiyon olacak” dedi. Dere, paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Sağlık olsun Çorum FK… Bugün kısmet böyleymiş. İyi günde, kötü günde, her zaman yanınızdayız.

Takım bugün kötü oynamadı. Bazen böyle şanssızlıklar oluyor futbolda. Haydi bir sonraki maça odaklanalım. Daha yolun başındayız. Bu takım şampiyon olacak.”

(Hüseyin AŞKIN)

