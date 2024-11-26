Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İstanbul’da Esenler Erokspor’la 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, çok gol kaçırdıklarına dikkat çekerken, bu karşılaşmadan iyi bir ders çıkartmaları gerektiğini ifade etti.

Muhsin Dere’nin, kendi sosyal medya hesabından yaptığı ve futbolun klişelerinden “atamayana atarlar” ifadesini kullandığı açıklaması şöyle: “Ahlatcı Çorum FK’mız, Esenler Erokspor karşısında oyunun son dakikasına kadar önde götürdüğü maçtan yediği son dakika golüyle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kaçırdığımız bariz gol pozisyonları maçın kırılma noktası denilebilecek derecede kritikti. Futbol böyle bir oyun, atamayana atarlar kanunu bu maçta geçerli oldu.

Kendimizi bu zorlu deplasmandan 1 puan çıkararak dönüyor olmakla teselli edip, bu maçtan iyi bir ders çıkarmamız ve elimize geçen fırsatları mümkün oldukça değerlendirmemiz gerek. Takımımızı, yönetimimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Büyük Çorum FK camiası için mücadeleye devam.”