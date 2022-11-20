Merkez Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve başhakemliğini Can Acar’ın yaptığı maçta etkili bir oyun ortaya koyan Osmancık Belediye, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçerken, ikinci seti de 25-21 alarak farkı ikiye çıkarttı. Üçüncü sette rakibine yine 25-21 üstünlük sağlayan Osmancık Belediye, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından, Osmancık Belediye puanını 10’a yükseltirken, 6.maçını da kaybeden Çorum Voleybol son sırada kaldı.

Grupta oynanan diğer maçlarda, Ünyegücü, sahasında Tokat Gençlikspor’u 3-0, Sinop Beton Ayancık Belediye evinde 52 Çamlıkspor’u 3-1, Bordo Mavi 61 de deplasmanda İskofyaspor’u 3-0 mağlup etti. 6’da 6 yapan Bordo Mavi 18 puanla liderliğini sürdürürken, Ünyegücü ve İskofyaspor 15’er puanla sıralandı. Sinop Beton Ayancık Belediye de 12 puanla haftayı 4.sırada kapattı.

Grupta 8.hafta maçları 27 Kasım Pazar günü oynanacak olup, Osmancık Belediye, İskofyaspor’u konuk ederken, Çorum Voleybol da deplasmanda 52 Çamlıkspor’la karşılaşacak. Haftanın diğer maçlarında ise Çarşamba Gençlikspor’la Sinop Beton Ayancık Belediye ve Bordo Mavi 61 ile Ünyegücü karşı karşıya gelecekler.

(Rıfat KARA)

