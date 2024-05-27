Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği ve TÜÇEV işbirliğinde gerçekleşen ve Antakya’da devam eden “Ben Buradayım” projesi sanatın iyileştirici gücünü kullanıyor.

Üç hafta sürecek, 1500 çocuğa ulaşmayı hedefleyen proje, konteyner kentlerde yaşayan çocuklara keyifli zaman imkânı sunarken sanatla ifade alanı da açıyor.

Sanat eğitimcisi, ressam sanat terapisti Şahika Çağlar ile Amerika’dan proje için gelen, Uluslararası Çocuklarla Sanat Programı Vakfı GLOCAP Başkan Yardımcısı sanat terapisti Suzanne Gregoire ile gönüllü yürütülen projenin koordinatörlüğünü Makbule Kalyon yapıyor.

Bir farkındalık projesi olan BEN BURADAYIM, çocukların özgüvenlerini desteklerken sanat yolu ile duygu düşünce ve kendilerini ifade edebilmelerine ve beden farkındalıklarına destek oluyor. Çalışmalara coşku ile katılan çocuklar birçok beceri kazanırken depremin yarattığı yaralarını sarmaya çalışıyorlar.

Çocuklar, hayallerini umutlarını renklerle biçimlerle anlatarak geleceğe umut ve ışık oluyorlar.

31 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan koro, dans gösterisi ve resim sergisi ile Ben Buradayım Projesi Hatay halkı ile buluşacak.