Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yıkım kararının ardından binada Çorum Valiliği gözetiminde yıkım çalışması başlatıldı. Eski ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen öğretmenevinin kullanıma kapatıldığı ve yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 6 oda, 11 yatak kapasitesi ve 1 lokali bulunan Alaca Öğretmenevi'nin bakanlığı kararıyla yıkımı gerçekleştirildikten sonra hemen yanında bulunan ve yapımı devam eden Sakarya Ortaokulu’na kazandırılarak, okul bahçesi olarak kullanılacağı bildirildi.

Editör: İHA AJANS