İki bin yirmi üç şubat ayında

Yandı yürek tüter oldu dostlarım

Maraş, Adıyaman, Hatay fayında

Faylar fayı iter oldu dostlarım

***

Çoluk çocuk, kadın erkek yaşlısı

Durgun, güler yüzlü, ağırbaşlısı

Çiftler, gelin, nişanlısı, eşlisi

Üçer beşer gider oldu dostlarım

***

Yer altında üç gün kimse gelmedi

Kurtulunca solan yüzler gülmedi

Bilmesi gereken derdim bilmedi

Ne de acım biter oldu dostlarım

***

Kader diyor depremlerin adına

Bir kez sen de baksan kader tadına

Bak enkazda şu doğuran kadına

Ana çocuk heder oldu dostlarım

***

Kömür ile makarnadır gideri

Zaten bir kemikle kalmıştık deri

Nedir bir vinç, bir kepçenin ederi

Sağken ölüm beter oldu dostlarım

***

Nice yıkımlardan bir ders almadık

Bugünü düşünüp fikre dalmadık

Akıl, bilim, çizgisinde kalmadık

Çektiğimiz yeter oldu dostlarım

***

Aydınlı sıkıştım bir yanım kanlı

Enkazlar altında inleşir canlı

Dondurucu soğuk, karlı, boranlı

Günüm gecem keder oldu dostlarım