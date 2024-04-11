6 Şubat Karamanmaraş merkezli asrın depreminde Gaziantep’te görev yapan Polis Memuru Halil Duran ve eşi öğretmen Büşra Duran’ın depremde hayatını kaybetmesinin ardından Duran ailesi Ramazan Bayramını buruk geçiriyor. Kızılay Kozan Şube Temsilcisi Oğuz Cengiz Ramazan Bayramında aileyi ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Anne Nuran ve baba Fehmi Duran bayramı buruk geçirdiklerini ifade ederek zor bir bayram olduğunu kaydetti.

Kızılay Kozan Şube Temsilcisi Oğuz Cengiz Duran ailesinin yanında olduklarını ifade ederek acıların paylaşarak azaldığını kaydetti.

Baba Fehmi Duran, “Bu bayram buruk ve zor geçti bizler için” dedi.

Anne Nuran Duran ise, “Bize hiç bayram olmuyor” diyerek göz yaşlarını tutamadı.

Editör: İHA AJANS