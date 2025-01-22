Prof. Dr. Sözbilir, 6 Ekim 1944’te Edremit Körfezi merkezli 6.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını hatırlattı. Bu depremde 73 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 200’den fazla bina hasar görmüştü. Ayrıca, 2017 yılında Çanakkale-Ayvacık bölgesinde Tuzla Fayı üzerinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem de çok sayıda köy evinin hasar görmesine yol açmıştı.

DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR

Son depremin oluş mekanizmasını değerlendiren Sözbilir, Edremit Körfezi'ndeki depremin doğu-batı doğrultulu normal faylanma sonucu meydana geldiğini belirtti. Edremit ve Behramkale faylarının Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna bağlı olduğunu vurgulayan Sözbilir, şu ifadelere yer verd: "Edremit Fayı’nın kayma hızı düşük ve deprem üretme aralığı geniş olduğu için yakın gelecekte yıkıcı bir deprem beklenmiyor. Edremit Körfezi, Edremit, Behramkale ve Tuzla faylarının kesişim noktasında bulunduğundan, büyüklüğü 5.3’ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir."

FAYLARIN KESİŞİM NOKTASI RİSK OLUŞTURUYOR

Körfez bölgesinde bulunan Edremit, Behramkale ve Tuzla faylarının kesişim noktası, bölgenin deprem açısından hassas bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Sözbilir, tetiklenmiş depremler nedeniyle bölgede hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini ifade etti.

HAZIRLIKLI OLUN

Uzmanlar, Edremit Körfezi’nde yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarını ve bina güvenliklerini kontrol ettirmelerini öneriyor. Özellikle deprem fırtınası olasılığına karşı sakin bir şekilde önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.