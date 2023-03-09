Günümüzde çıkardıkları yasalarla kadınların haklarını savunduklarını iddia edenlerin asıl kadınları bir bilinmezliğe doğru ittiğini söyleyen Benli, kadınlara yönelik baskılara, iş hayatında ikinci sınıf vatandaş görülmelerine karşın tüm kadınların kurtuluş savaşının kahraman kadınları olan Şerife Bacıları, Kara Fatmaları, Nezahat onbaşıları ve daha nice kadın kahramanları kendilerine örnek aldığını dile getirdi.

Depremle birlikte bölgedeki kadınların da herkes gibi büyük acı çektiğine dikkat çeken Benli, ancak yaşanan olaylardan kadınları daha çok etkilendiğini ve mağdur olduğunu belirtti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde herkesi deprem bölgesindeki kadınları anlamaya ve empati kurmaya davet eden Benli, kadın dayanışmasının ve desteğinin her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlü olduğuna dikkat çekti.

Deva Partisi olarak kadınlara ayrı bir önem verdiklerini ve yaşanan ekonomi dahil tüm sıkıntılardan ancak kadınların el uzatması halinde ülkenin kurtulabileceğini anlatan Benli, “Türkiye bizim yuvamız. İçerisindekiler de ailemiz. Kadınlar olmadan yuvadan söz edilemeyeceğine göre gün yuvamıza sahip çıkma darda kalana yardım etme, güç birliği yapma günüdür” dedi. (Haber Merkezi)

