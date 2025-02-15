Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanan ve Gaziantep bölgesi üst klasman hakemi Ali Yılmaz'ın yönettiği maç öncesinde, eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper'in vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Kocaelispor henüz 2.dakikada Oğulcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarlarda Ahlatcı Çorum FK topa daha çok sahip olsa da bir türlü istediği hücum ataklarını geliştiremedi. Buna karşılık Kocaelispor ise kazandığı toplarda hızlı hücumlarla farkı artırmaya çalıştı ancak iki takımın da çabaları sonuç vermeyince ilk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK ilk yarıdaki on biri ile çıkarken, Kocaelispor devreye Cihat'ın yerine Vukovic değişikliği ile başladı.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarı da temposuz geçerken, 56.dakikada kaptan Ferhat'ın kırmızı kart görmesi üzerine Ahlatcı Çorum FK sahada 10 kişi kaldı. Oyunun kontrolünü tamamen ele alan Kocaelispor, 71.dakikada Vukovic ile farkı ikiye çıkartırken, Ahlatcı Çorum FK'nın gardı tamamen düştü.

İki takım teknik direktörü de ilerleyen dakikalarda kulübedeki silahlarını da sahaya sürdü ancak skor değişmedi ve Kocaelispor 2-0 kazanarak puanını 54'e yükseltip liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü deplasmanından da yenilgiyle dönen Ahlatcı Çorum FK ise 38 puanda kalıp play-off yarışında önemli bir yara daha aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 2: GOL: Kocaelispor golü buldu. Ahlatcı Çorum FK yarı alanının ortalarında Oğulcan'ın topuk pasında topla buluşan Markao'nun savunmanın arkasına gönderdiği ara pasa hareketlenen Oğulcan ceza sahasına girdi, kaleci Hasan Hüseyin'i de geçip topu boş kaleye gönderdi.

DAKİKA 5: Markao ceza yayının içinden çok sert vurdu, top kale direğini adeta sıyırarak auta çıktı.

DAKİKA 41: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Thomas'ın ceza sahasında önüne almak istediği topu Kocaelisporlu Ahmet Oğuz ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi, az farkla üstten korner.

DAKİKA 50: Erkan'la mücadele halinde sağ çaprazdan ceza sahasına giren Markao'nun vuruşunda top kaleci Hasan Hüseyin'de kaldı.

DAKİKA 56: Ahlatcı Çorum FK 10 kişi kaldı. Ferhat, kendi yarı alanın ortalarında Markao'ya yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

DAKİKA 69: Soldan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Zorgo Toure tam ceza sahasının sol köşesinden, uzak köşeye plase bir vuruş yaptı, kaleci Gökhan topu son anda kornere çeldi.

DAKİKA 71: GOL! Fark ikiye çıktı. Orta alanda Gerado'dan topu kapan Vukovic takımını atağa kaldırdı. Vukovic'in pasında topla buluşan Marko ceza yayının içinden vuruşunu yaptı, Landre'ye çarpan topu penaltı noktası civarında önünde bulan Vukovic ağlara gönderdi: 0-2.

DAKİKA 90+3: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Catıc'ın pasında, Eren altı pasın çaprazından sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.