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Her maçtan sonra olduğu gibi Manisa FK karşılaşmasından sonra da kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muhsin Dere, hakem hatalarının can yakmaya devam ettiğini de belirtirken, “Ahlatcı Çorum FK’mız, Manisa Spor Kulübü deplasmanında özellikle ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen maçın son anlarında yediğimiz gollerle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Evimize bir puanla dönüyoruz.

Deplasmanda alınan bir puan kötü değil. Takımımızın her zaman yanındayız. Bu takım rahatlıkla play-off oynayacak kalitede. Hakem hataları takımımızın canını yakmaya devam ediyor.

Sahamızda muhteşem taraftarımızın da desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hep destek, tam destek” ifadelerini kullandı.