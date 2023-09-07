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Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, milli maç arası nedeniyle bu hafta maç oynanmayacak. Geride kalan 4 haftalık periyotta oynanan 36 maçta ilginç istatistikler ortaya çıkarken, deplasman takımlarının başarısı dikkat çekti.

İstanbul temsilcisi, yıldızlar topluluğu Eyüpspor, oynadığı 4 maçı da kazanan tek takım olarak, 12 puanla zirvede yer alırken, Tuzlaspor ise 4’te “0” çekerek, son sıraya demir attı. Ahlatcı Çorum FK, ilk kez mücadele ettiği ligde, 6 puanla haftayı 7.sırada kapattı.

DEPLASMAN

TAKIMLARI

DAHA ÇOK

GALİP GELDİ

18 takımlı ligin geride kalan 4 haftalık periyodunda 36 maç oynanırken, bu maçların 11’ini ev sahibi takımlar, 16’ısını da deplasman takımları kazandı. 10 karşılaşma ise berabere tamamlandı. 36 karşılaşmada toplam 69 gol atılırken, ev sahibi takımlar 32, deplasman takımları ise 37 gol kaydetti.

Lider Eyüpspor 11 golle ligin en golcü takımı, Tuzlaspor ise gol atamayan tek takımı durumunda.

İÇERİDE

EYÜPSPOR

VE GENÇLER

KAYIPSIZ

Lider Eyüpspor ve en son Ahlatcı Çorum FK’yı yenen Gençlerbirliği, ligin iç sahada puan kaybetmeyen iki takımı olarak dikkat çekerken, Sakaryaspor, Kocaelispor, Boluspor, Ümraniyespor, Erzurumspor FK, Göztepe, Giresunspor, Adanaspor, Ahlatcı Çorum FK ve Tuzlaspor iç sahada henüz galibiyet sevinci yaşayamadılar.

Göztepe, Giresunspor, Adanaspor, Ahlatcı Çorum FK ve Tuzlaspor’un iç sahada puanı da bulunmuyor.

EYÜPSPOR,

ÇORUM FK VE

MANİSA DIŞARIDA

KAYIPSIZ

Deplasmanda ise Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Manisa FK 2’de 2 yapan takımlar oldular.

Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor, Boluspor, Ümraniyespor, Altay ve Tuzlaspor’un henüz deplasman galibiyeti bulunmazken, Altay ve Tuzlaspor aynı zamanda ligin deplasmanda puan alamayan iki takımı olarak kaldılar.