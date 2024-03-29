Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde sezonu 3.sırada bitirip play-off final bileti alma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, milli maç ve seçim arasının ardından lige 2 Nisan’da, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı 28.hafta maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Salı günkü kritik maç öncesi hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Ahlatcı Çorum FK’nın deplasman karnesi ise gayet iyi.

45 PUANLA 4.SIRADA

Kırmızı-siyahlı takım, geride kalan 27 haftalık periyotta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı ve topladığı 45 puanla 4.sırada yer alıyor. Çorum temsilcisi bu maçlarda 44 gol atarken kalesinde 28 gol gördü.

DEPLASMANDA 22 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, 45 puanın 23’ünü sahasında alırken, rakip sahalarda 22 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar deplasmanda oynadıkları 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, sadece 3 yenilgi alırken, 21 gol atıp 11 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, deplasman galibiyetlerinde, sırasıyla Tuzlaspor’u 3-0, Göztepe’yi 2-1, Ümraniyespor’u 3-0, Adanaspor’u 3-0, Giresunspor’u 3-0 ve en son lider Eyüpspor’u 1-0 yendi. Deplasman yenilgilerinde, Bodrum FK ve Kocaelispor’a 2-1, Sakaryaspor’a ise 3-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK, Bandırmaspor’la 0-0, Manisa FK ile 2-2, Şanlıurfaspor’la 1-1, Gençlerbirliği ile de 0-0 berabere kaldı.

LİGİN EN BAŞARILI DÖRDÜNCÜ TAKIMI

Ligde 45 puanla 4.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, deplasman puan cetvelinde de ligin en iyi dördüncü takımı durumunda. Göztepe 29 puanla ligin en başarılı deplasman takımı olurken, Eyüpspor 28 puanla ikinci, Kocaelispor 24 puanla üçüncü sırayı alıyor. 22’şer puanlı takımlardan Ahlatcı Çorum FK averajla dördüncü sırada bulunurken, Bandırmaspor ve Boluspor da beşinci ve altıncı olarak sıralanıyor.

Ahlatcı Çorum FK, iç saha puan cetvelinde ise 23 puanla beşinci sırada bulunuyor.

ÇORUM FK’NIN

DEPLASMAN

MAÇLARI

Tuzlaspor…..…..3-0

Göztepe…………2-1

Ümraniyespor….3-0

Bodrum FK…….1-2

Bandırmaspor…..0-0

Manisa FK……...2-2

Kocaelispor…….1-2

Adanaspor……..3-0

Şanlıurfaspor…..1-1

Giresunspor…….3-0

Gençlerbirliği…..0-0

Sakaryaspor……1-3

Eyüpspor………1-0