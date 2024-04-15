Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off final bileti mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 30 hafta sonunda 52 puan toplarken, bu puanların yarısından çoğunu rakip sahalarda aldı.

En son geçtiğimiz Cumartesi günü, İzmir’de Altay’ı 3-1 yenen Ahlatcı Çorum FK, 30 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alarak hanesine 52 puan yazdırırken, 50 gol atıp kalesinde 31 gol gördü. Kırmızı-siyahlı takım, 52 puanın 24’ünü evinde, 28’ini ise deplasmanda aldı.

Evinde çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 24 gole karşılık 18 gol yerken, deplasmanda oynadığı 15 maçta daha başarılı istatistikler elde etti. Rakip sahalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alan kırmızı-siyahlı takım 28 puan toplarken, 26 gol atıp 13 gol yedi.

68 puanla lider durumda bulunan ve Süper Lig’e yükselmeyi Garantileyen Eyüpspor 39 puanla en başarılı iç saha takımı olurken, 31 puanla Sakaryaspor ikinci, 30 puanla Göztepe üçüncü sırayı alıyor. Ahlatcı Çorum FK sıralamada yedinci durumda.

En başarılı deplasman takımları sıralamasında ise zirve 30 puanla Göztepe’nin. Eyüpspor 29 puanla ikinci, Ahlatcı Çorum FK ise üçüncü sırada bulunuyor.

AHLATCI

ÇORUM FK’NIN

MAÇLARI

Tuzlaspor……..3-0 D

Giresunspor…..0-2

Göztepe………2-1 D

Gençlerbirliği….0-1

Ümraniyespor…3-0 D

Sakaryaspor…..1-0

Bodrum FK…..1-2 D

Bandırmaspor…0-0 D

Eyüpspor……..2-3

Manisa FK…..2-2 D

Keçiörengücü…2-3

Kocaelispor…….1-2 D

Altay…………...3-0

Adanaspor……..3-0 D

Erzurumspor…...4-1

Şanlıurfaspor…..1-1 D

Boluspor………..2-0

Tuzlaspor……….2-1

Giresunspor…….3-0 D

Göztepe…………1-1

Gençlerbirliği…..0-0 D

Ümraniyespor….0-1

Sakaryaspor……1-3 D

Bodrum FK…….2-1

Bandırmaspor….0-0

Eyüpspor………1-0 D

Manisa FK…….4-3

A.Keçiörengücü..2-1 D

Kocaelispor……1-1

Altay ………….3-1 D