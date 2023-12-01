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6 maçlık galibiyet özlemini geçtiğimiz hafta, evinde Altay’ı 3-0 yenerek sonlandıran Ahlatcı Çorum FK, 14.haftanın açılış maçında, Adanspor’a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan ve Ankara bölgesi A klasman hakemi Alper Akarsu’nun yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor ve Altay maçlarındaki ilk on biri bozmadı.

PERDEYİ YİNE

OZAN AÇTI

İki takımın da kontrollü başladığı maçta ilk 15 dakikanın ardından ataklarını sıklaştıran Çorum FK, 20.dakikada Geraldo’nun asistinde Ozan Sol’la golü bulup öne geçti. Ozan, Altay maçında olduğu gibi yine gol perdesini açan oyuncu oldu.



GERALDO

RAHATLATTI

Ev sahibi ekibin 24.dakikada bir topu direkten dönerken, 29.dakikada yine ani gelişen atakta bu kez Erkan topu taşıyan isim oldu. Erkan’ın pasında savunmadan seken topu Ahmet Sağat Geraldo’ya çıkartırken, Angolalı oyuncu da ikramı geri çevirmeyerek skoru 2-0’a getirdi. 37.dakikada sakatlanan Geraldo, 2 dakika sonra yerini Eren’e bıraktı.

AHMET

FİŞİ ÇİKTİ

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının ilk dakikalarında savunmada kaldı. Adanaspor golü ararken, 54.dakikada ani gelişen atakta Eren’in pasında Ahmet Sağat topu ağlara gönderen oyuncu olarak farkı üçe çıkarttı.

ÜÇÜNCÜ

DEPSAMAN

GALİBİYETİ DE

3-0’LA GELDİ

Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 3-0 galip ayrılan Ahlatcı Çorum FK puanını 20’ye yükseltti. Kırmızı-siyahlı takım, Tuzlaspor ve Ümraniyespor’dan sonra Adanaspor’u da deplasmanda 3-0 mağlup etti. Adanaspor ise 15 puanda kaldı.



MURAT CEZALI

Öte yandan, oyuna 82.dakikada Nalepa’nın yerine giren Murat Yıldırım, 90+1.dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kaptan, haftaya Erzurumspor’la oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 9: Adanaspor atağında, Fernandes ceza yayının gerisinden vurdu, kaleci Hasan Hüseyin sağına gelen topta gole izin vermedi.

DAKİKA 15: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Ozan’ın pasında ceza sahasına giren Ahmet Sağat altı pasın köşesinden vurdu, kaleci Ahmet Said üzerine gelen topu kontrol etti.

DAKİKA 20: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Ferhat’ın, kendi yarı alanının ortalarından uzun topuna orta alan çizgisinden çıkarak hareketlenen Geraldo atağı soldün sürükledi, yayın solundaki boşluğa kadar sokulup pasını sağdan boş koşu ile bindiren Ozan’a çıkarttı, Ozan altı pasın gerisinden topu boş kaleye gönderdi. Bu sırada, yardımcı hakem, Geraldo’nun orta alandan çıkış pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve orta hakem Alper Akarsu golü verdi: 1-0.

DAKİKA 24: Adanaspor gole çok yaklaştı. Sağdan Oberlin’in kullandığı köşe vuruşundan gelen top Çorum FK kaptanı Ferhat’an sekti, penaltı noktasının gerisinden Evren uçarak kafa vuruşuyla topa kaleye gönderdi, kaleye gitmekte olan topa Çorum FK savunmasından Erkan kafayla dokundu, top direkten döndü.



DAKİKA 29: GOL! Fark ikiye çıktı. Savunmadan Zargo Toure’nin uzun topuna hareketlenen Erkan, soldan atağı sürükleyen isim oldu. Topla birlikte son çizgiye inen Erkan’ın yerden ön direğe çıkarttığı top Adanaspor savunmasından Ferhat’tan sekip Ahmet Sağat’a geldi, kaleye sırtı dönük olan Ahmet, pasını bekletmeden Geraldo’ya çıkarttı, Angolalı futbolcu da gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

DAKİKA 45+3: Adanaspor atağında, Fernandes’in pasında soldan Mehmet Feyzi topla buluştu, yerden çıkarttığı topu Metehan kaleye vurdu, kaleci Hasan Hüseyin yerden üzerine gelen topu bloke etmeyi başardı.

DAKİKA 50: Adanaspor etkili geldi. Sağdan Diokite ortaladı, altı pasta Oberlin kafayı vurdu, üst direği adeta sıyıran top üst ağlarda kaldı.

DAKİKA 54: GOL! Fark üçe çıktı. Orta alandan gelişen atakta, savunmadan aldığı topla birlikte hızla rakip kaleye yönelen Eren, üç oyuncuyu geçtikten sonra pasını solundan bindiren Ahmet Sağat’a verdi, ceza sahasına giren Ahmet, önündeki savunma oyuncusu Fatih’i yatırdıktan sonra Evren’i de geçip atak yönüne göre kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 3-0.

DAKİKA 56: Ahlatcı Çorum FK atağında, Eren ceza sahasında, sol çaprazda karşı karşı pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 75: Çorum atağında, sağdan Nalepa ortaladı, ceza sahasında Thomas kafayı vurdu, top kaleci Ahmet Said’de kaldı.