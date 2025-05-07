Emek Partisi Çorum İl Örgütü tarafından Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Özdoğanlar Kavşağı’nda Denizlerin idamlarının 53. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

DEM Parti, SOL Parti, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin yanı sıra CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Solmaz’ın da destek verdiği basın açıklamasında sık sık, “Deniz, Yusuf, Hüseyin, sürüyor, sürecek mücadelemiz”, “Faşizme ölüm, halka hürriyet”, “Denizlerin yolunda Filistin’in yanındayız” sloganları atıldı.

Basın açıklamasında bir konuşma yapan EMEP Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in isimleri ve 53 yıl önce miras bıraktıkları mücadelenin eşit ve özgür bir dünya kurmak isteyenlerin saflarında yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Deniz ve yoldaşlarının önce öğrenci ve halk hareketine, sonra da dünya halklarının özgürlük mücadelesine Türkiye’den ses olduğunu kaydeden Özünel, “Vietnam, Küba ve Filistin halklarından aldıkları ilhamla ABD emperyalizmine karşı kavgayı büyüttüler. Parolaları bağımsız ve demokratik Türkiye, pusulaları dünya halklarının antiemperyalist mücadelesiydi” dedi.

Tıptı12 Mart egemenleri gibi Erdoğan iktidarının da gençlik mücadelesinin işçi sınıfının mücadelesiyle birleşmesinden, büyüyen halk tepkisinin bir avuç sermayedarı besleyen iktidar düzenini alaşağı etmesinden çekindiğini belirten Özünel, “Türkiye gençliği 53 yıl sonra Denizlerden devraldığı mirası elden ele büyütüyor, 19 Mart’tan bu yana mücadele ve örgütlenme birikimini ilerletiyor. Emekçi sınıfların memleketi esir alan bu iktidar düzenine “artık yeter” diyen itirazı büyüyor. Gençler, kadınlar, işçiler, artık kimse bu azınlık iktidarından korkmuyor” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN İKTİDARI EMPERYALİSTLERİN SÖZÜNÜ İKİLETMİYOR”

Konuşmasının devamında NATO’nun dün olduğu gibi bugün de dünyanın her yerine savaş ve yıkım götürdüğüne dikkat çeten EMEP İl Başkanı Özünel, “Siyonist-emperyalist ittifak başta Filistin ve Suriye olmak üzere işgal, soykırım ve savaş pratikleriyle dünya halklarının nefesine çökmeye devam ediyor.

Erdoğan iktidarı ise emperyalistlerin sözünü ikiletmiyor. Siyonist İsrail burjuvazisiyle yürütülen gizli ticari ilişkiler kesintisiz biçimde sürüyor. Soykırım gemileri limanlarımızdan “savaş” taşımaya devam ediyor. Ülkemiz ve çevresi NATO üsleriyle kuşatılmaya devam ediyor” dedi.

“EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ YENİLECEK”

6 Mayıs’ın bir anma gününden ziyade mücadeledeki kararlılığın yenilendiği bir gün olduğunu kaydeden Özünel, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bugün işçi sınıfı ve ezilen halklar için savaşa karşı barış; militarizm, faşizm ve silahlanma yarışına karşı enternasyonal dayanışma her zamankinden daha yakıcı hale gelmiştir. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in şahsında ‘68’in mücadele mirası, Türkiye halklarına 53 yıldır ilham olan kararlılıkları, mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor. Emperyalistler ve işbirlikçileri yenilecek. Dünya halkları kazanacak!”

Editör: HABER MERKEZİ