Kulüpten yapılan açıklamada, tüm taraftarlar kampanyaya katılmaya davet edilirken, “Çorum FK olarak, taraftarlarımızı takımımıza destek olmaya davet ediyoruz! Denizbank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, artık her normal harcamanız Çorum FK’ya gelir katkısı sağlıyor. Çorum FK Kredi Kartı’nı edindiğinizde, yapacağınız her alışverişten kulübümüze katkı sağlıyoruz. Üstelik harcamalarınızda hiçbir fark ve faiz ödemezsiniz. Kartınızı kullanarak takımınızı desteklemenin keyfini çıkarın.

Hedefimiz 10.000 CFK Kart ve Üzeri! Taraftarlarımızın desteğiyle kulübümüze büyük bir katkı sağlıyoruz. Siz de bu özel karttan edinerek futbolumuza katkı sunabilir, takımınızı daha güçlü bir geleceğe taşımada rol alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başvuruların, Türkiye genelindeki tüm Denizbank şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden yapılabildiğinin de altı çizildi.