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Tören için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun yanı sıra amiraller, subaylar, eski deniz kuvvetleri komutanları ve okuldan mezun emekliler vapurla Heybeliada'ya geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ve su üstü unsurlarının eşlik ettiği özel vapura, Heybeliada açıklarında TCG Anadolu personeli tarafından denizcilere özgü "çimariva" adı verilen selamlama yapıldı.



Heybeliada'ya ulaşan davetliler okul yerleşkesine geçti. Davetlileri, Deniz Eğitim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul ve diğer yetkililer karşıladı.

Oramiral Tatlıoğlu ve davetlilerin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören başladı.

Yoğun yağış altında gerçekleşen törende, ilk olarak öğrenci alayı daha sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun devre arkadaşlarının bulunduğu emekli subaylardan oluşan manga geçiş yaptı.

Davetlilerin yoğun alkışları arasında "1981 devresi" emekli subayların yaptığı tören geçişinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ancak bayrak çekilen ilk milli fırkateyn TCG İstanbul rehberliğinde denizde tören geçişi icra edildi.

"Nizam Heybeliada" adı verilen düzende, aralarında fırkateyn, çıkarma gemisi, korvet, mayın gemileri, Sahil Güvenlik gemileri ve denizaltıların da bulunduğu 21 unsur ile Heybeliada açıklarında tören geçişi gerçekleştirildi. Geçiş sırasında Oramiral Tatlıoğlu, okulun yerleşkesinden gemileri selamladı.