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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası 11-13 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. 25 kulüpten 200 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Çorum Ata Su Sporları Kulübü yüzücülerinden Deniz Ece Dugan damga vurdu. İlk olarak 50 metre çift palet yarışlarında altın madalya kazanan Çorumlu yüzücü, daha sonra 100 metre çift palet, 200 metre çift palet ve 400 metre çift palet yarışlarında da birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç yüzücü ayrıda 50 metre suüstü yarışlarında da Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya da kazandı.

Çorum Ata Su Spor Kulübü’nün diğer yüzücülerden Yağmur Balaban ise 200 metre suüstü yarışlarında Türkiye ikincisi, 100 metre suüstü yarışlarında ise Türkiye üçüncüsü olurken, Çorum’u 50 metre çift palet yarışlarında temsil eden erkek yüzücü Baran Ömer Tahtacı ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan diğer sporcu oldu.

Çorumlu yüzücü Asya Akoğlu ise 400 metre suüstü yarışlarında ikinci olarak gümüş madalya, 50 metre suüstü yarışlarında ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Çorumlu yüzücüler toplamda 10 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar.