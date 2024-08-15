Branşında 18 yıllık deneyime sahip Üroloji Uzmanı Op.Dr. İzzet Çiçekbilek, Sağlık Müdürlüğü karşısında kendi özel muayenehanesini açarak hastalarını burada kabul etmeye başladı. Üroloji, erkekte idrar yolu ve üreme organları, kadında ise idrar yolu hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bilim dalı olarak biliniyor. Dr. Çiçekbilek, bu alanda güvenilirliği kanıtlanmış en ileri tedavi yöntemlerini kliniğinde uyguluyor.

Dr. Çiçekbilek’in muayenehanesinde gerçekleştirdiği işlemler, genel ürolojik hasta değerlendirilmesi ve takibi, kültürümüzün ve dinimizin gereği olan sünnet, erkek fonksiyon bozukluklarında bütüncül yaklaşım, erkek genital estetiği, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine yönelik tedbirler şeklinde sıralanıyor.

Üroloji Uzmanı Op.Dr. İzzet Çiçekbilek, ayrıntılı şu bilgileri veriyor: “Sünnet yüzyıllardır kültürümüzde olan, basit gibi görünse de aslında çok önemli ve özellikli bir cerrahi işlemdir. Mutlaka uygun fiziki şartlarda, uygun cerrahi ekip ve ekipmanla yapılması gerekir. Uygun şartlar sağlanmadığında çok ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabilmektedir. Kliniğimizde, hijyen kurallarına son derece dikkat edilerek, lokal anestezi altında, aile nezaretinde ve yavrularımızın gerginlik düzeyini en aza indirmek için sünnet sırasında tv film veya oyun desteği ile sünnet operasyonunu rutin olarak yapmaktayız.”

“Diğer yandan erkek cinsel fonksiyon bozukluklarında oldukça popüler olan, etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bazı tedavi yöntemlerini kliniğimizde uygulamaktayız. Bunların başlıcaları; hafif orta dereceli iktidarsızlık sorununda, çeşitli üroloji klavuzlarında da önerilen penise kök hücre, prp, eksozom ve botoks uygulamaları, şok dalga tedavisi, erken boşalma şikayeti olan hastalarda cinsel terapi, çeşitli ilaç tedavileri ve penis başına dolgu uygulamaları.”

“Gene son günlerde oldukça popüler olan, cinsel organının boyutundan memnun olmayan hastalarda geçici hiyalüronik asit içerikli dolgular ile klinik ortamında kısa sürede penis büyütme işleminin gerçekleştirilmesi. Son yıllarda görülme sıklığı oldukça artan, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan genital siğil tedavisi, takibi ve önlemeye yönelik hpv aşısının yapılması.”

Op.Dr. İzzet Çiçekbilek, 1981 yılında Karaman’da doğdu. Tıp eğitimimi 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde üroloji ihtisasına başladı. 2011 yılında üroloji uzmanı olduktan sonra 13 yıldır çeşitli kamu ve özel hastanelerde üroloji uzmanı olarak çalıştı. 18 yıllık hekimlik deneyimini hastalarına aktarmak üzere kendi özel muayenehanesini açtı.